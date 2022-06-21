Необходимо составить подробное досье для персонажа ролевой игры Сталкер - механика Долга по имени Максим Басуда. Персонаж должен быть охотником и иметь опыт в полицейском спецназе РФ. Включите биографию, характеристики и особенности, которые помогут лучше раскрыть его личность в игре.