Написание автотестов на Selenium и facebook php-webdriver

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Закрыт1 заявка233 просмотра

Нужна помощь опытного автотестировщика, который сможет написать тесты, покрывающие базовую функциональность на сайте:  

Примеры: 

1) Cоздание аккаунта, логин пользователя, создание юзерпоста, комментирование юзерпоста.  

2) Создания статьи на сайте, комментирование статьи на сайте, лайки, дизлайки, и т. п. 

3) Затем сделать реализацию автозапусков тестов с использованием continuous integration. 

4) Необходимо также будет помочь разобраться, как использовать автотесты с привязкой к gitlab. 

Проект по функционалу похож на livejournal.com

PHPSelenium
8 лет назад
das_qualitat
Ступаков 
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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