Условия Для участия в данном тестировании нужны граждане РФ, проживающие в данный момент на территории страны. Интересуют владельцы android (любая модель из: Samsung Xiaomi, Lenovo, Alcatel, Meizu) не менее ...
Написание автотестов на Selenium и facebook php-webdriver
Нужна помощь опытного автотестировщика, который сможет написать тесты, покрывающие базовую функциональность на сайте:
Примеры:
1) Cоздание аккаунта, логин пользователя, создание юзерпоста, комментирование юзерпоста.
2) Создания статьи на сайте, комментирование статьи на сайте, лайки, дизлайки, и т. п.
3) Затем сделать реализацию автозапусков тестов с использованием continuous integration.
4) Необходимо также будет помочь разобраться, как использовать автотесты с привязкой к gitlab.
Проект по функционалу похож на livejournal.com.
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