Написать функциональные требования ПО

Наша компания EBS Киев занимается консалтингом в управленческой и IT-сфере, мы проводим своего рода проверки эффективности отдела кадров, нужно пройти собеседования, они будут настоящими. Об их фиктивности сотрудники не знают. Вам будут выданы данные и ...
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Есть описание ПО, надо создать три документа: архитектура (дизайн) продукта; функциональные требования и (или) спецификация требований программного обеспечения (FRS\SRS – Functional requirements specifications\Software requirements specifications), план тестирования и испытаний в соответствующих смоделированных условиях (Test environment);
Описание пришлю по запросу.
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