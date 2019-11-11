Написать функциональные требования ПО

Тестирование ПОЗакрыт5 заявок307 просмотров
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Есть описание ПО, надо создать три документа: архитектура (дизайн) продукта; функциональные требования и (или) спецификация требований программного обеспечения (FRS\SRS – Functional requirements specifications\Software requirements specifications), план тестирования и испытаний в соответствующих смоделированных условиях (Test environment);

Описание пришлю по запросу.

4 года назад
adv2005
58 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад