Написать функциональные требования ПО

Наша компания EBS Киев занимается консалтингом в управленческой и IT-сфере, мы проводим своего рода проверки эффективности отдела кадров, нужно пройти собеседования, они будут настоящими. Об их фиктивности сотрудники не знают. Вам будут выданы данные и ...