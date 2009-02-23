Потестировать небольшое веб-приложение

# 1 — $

Имеется web-приложение - WR Time Tracker - http://timetracker.wrconsulting.com

Для него разработан простой гаджет, который можно вставить в web-page (например в igoogle.com) и таким образом вести трекинг рабочего времени. Требуется потестировать именно этот гаджет (и только его!), НАЙТИ проблемы и четко задокументировать их.

Тестировать так:

1) Создать команду на сайте http://timetracker.wrconsulting.com - (ссылка "create new manager account"), добавить в команду людей, проекты, и задачи.

2) Добавить гаджет на свою страницу в igoogle.com (пойти на сайт igoogle.com, кликнуть на Add stuff (ссылка справа), кликнуть на "Add feed or gadget" (слева внизу), указать URL для гаджета: http://timetracker.wrconsulting.com/gadget/timetracker.xml потом вернуться на страницу igoogle.com - гаджет должен появиться. Настроить его (указать логин и пароль для входа на сайт). Затем искать дефекты.

Если что-то непонятно расписано - спрашивайте.

Если сможете качественно сделать - просьба указать стоимость работы и примерный срок выполнения. Спасибо!

ВНИМАНИЕ! Лучшим индикатором для выбора исполнителя (или исполнителей) для участия в конкурсе будет являться какая-то уже найденная вами проблема. Они там есть. Кое-про какие мы знаем.