Потестировать один аспект программы для Windows

Имеется программа - многозоновые часы для Windows - http://zonetick.com

В полной и бесплатной версиях есть механизм обновлений. Ранее имелась проблема, когда из-за проблем со скачиванием новой версии (обрыв соединения и т.п.) запускался БИТЫЙ инсталлер и юзер видел соответствующую ошибку. Эта проблема решена. Нужно ПРОВЕРИТЬ именно этот ОДИН АСПЕКТ программы, НАЙТИ дефекты и чётко их задокументировать. Другими словами, найти проблемы в автоматическом и ручном обновлении программы, поэкспериментировав искусственно с условиями соединения (отключая соединение во время закачки и пр.)

Если что-то непонятно расписано - спрашивайте.

Если сможете качественно сделать - просьба указать стоимость работы и примерный срок выполнения. Спасибо!

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