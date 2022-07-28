Здравствуйте, нужно 50 человек определенных параметров для теста ТГ-бота.

Нам требуются:

- 40 мужчин возраста ОТ 30 лет

- 10 женщин возраста ОТ 30 лет

В боте всего несколько шагов, его цель: продать продукт

Алгоритм: переходим в бота, нажимаем на кнопку "запустить" @Barkrf_bot > далее тестируем и доходим до финального этапа оплаты > переходим по ссылке, но не оплачиваем, просто знакомимся и анализируем > переходим в анкету гугл-формы, заполняем ее подробно > выплата

Тест считается завершенным, когда вы отправили гугл-форму.

Стоимость за тест - 150р. на карту