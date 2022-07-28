Требуются QA тестировщики из России и Украины для тестирования платежной функциональности приложения Send Nomad. Задача включает перевод средств на другую карту с последующим скриншотом результата. Тестирование осуществляется на веб-версии приложения с использованием системы Mercuryo. Оплата за тестирование (30$) будет произведена.
Протестировать телеграм-бота
Здравствуйте, нужно 50 человек определенных параметров для теста ТГ-бота.
Нам требуются:
- 40 мужчин возраста ОТ 30 лет
- 10 женщин возраста ОТ 30 лет
В боте всего несколько шагов, его цель: продать продукт
Алгоритм: переходим в бота, нажимаем на кнопку "запустить" @Barkrf_bot > далее тестируем и доходим до финального этапа оплаты > переходим по ссылке, но не оплачиваем, просто знакомимся и анализируем > переходим в анкету гугл-формы, заполняем ее подробно > выплата
Тест считается завершенным, когда вы отправили гугл-форму.
Стоимость за тест - 150р. на карту
Заявки фрилансеров
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