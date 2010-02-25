Проверить корректность размещенного кода SAPE на 1 сайте. На сайте код установлен на всех страцицах, но в бирже виден только на главной. Необходимо проверить корректность кода на всех страницах где он размещен для добавления их всех в биржу. Страницы сайта в индексе Яндекса есть. Предлагайте свою цену, возможно долговременное сотрудничество.