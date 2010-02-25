Проверить корректность размещенного кода SAPE

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Закрыт2 заявки201 просмотр

Проверить корректность размещенного кода SAPE на 1 сайте. На сайте код установлен на всех страцицах, но в бирже виден только на главной. Необходимо проверить корректность кода на всех страницах где он размещен для добавления их всех в биржу. Страницы сайта в индексе Яндекса есть. Предлагайте свою цену, возможно долговременное сотрудничество.

15 лет назад
t1p
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

glaberzu
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 отзывов
15 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

glaberzu
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 отзывов
15 лет назад

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