Есть скрипт. Работает с SESSIONS, COOKIES, с загрузчиком swfupload, ajax-функции. Нужно проверить пользовательский интерфейс на наличие багов в различных браузерах от IE7 и старше. Версту инспектировать не нужно. Рекомендации по улучшению юзабилити приветствуются, ...
Проверить сайт на уязвимость
постоянно возникают вирусы, проверить на уязвимость + дать рекомендации
Заявки фрилансеров
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