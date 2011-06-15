Тестирование пользовательской части

Есть скрипт. Работает с SESSIONS, COOKIES, с загрузчиком swfupload, ajax-функции.

Нужно проверить пользовательский интерфейс на наличие багов в различных браузерах от IE7 и старше.

Версту инспектировать не нужно. Рекомендации по улучшению юзабилити приветствуются, но не обязательно.

Будут вопросы - пишите в заявке.

P.S. Даже если исполнитель выбран все равно можете оставлять заявки. Не исключаю несколько исполнителей.

P.P.S. Опытные тестеры могут предлагать свои цены.