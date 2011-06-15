Тестирование пользовательской части

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Закрыт5 заявок219 просмотров

Есть скрипт. Работает с SESSIONS, COOKIES, с загрузчиком swfupload, ajax-функции.

Нужно проверить пользовательский интерфейс на наличие багов в различных браузерах от IE7 и старше.

Версту инспектировать не нужно. Рекомендации по улучшению юзабилити приветствуются, но не обязательно.

Будут вопросы - пишите в заявке.

P.S. Даже если исполнитель выбран все равно можете оставлять заявки. Не исключаю несколько исполнителей.

P.P.S. Опытные тестеры могут предлагать свои цены.

AJAX
14 лет назад
cmd
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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