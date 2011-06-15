Нужно найти все варианты, при которых форма регистрации на сайте не пускает пользователя зарегистрироваться. Подробности вышлю исполнителю. Нужно перепробовать все варианты и браузеры (ie можно от 7 и выше).
Тестирование пользовательской части
Есть скрипт. Работает с SESSIONS, COOKIES, с загрузчиком swfupload, ajax-функции.
Нужно проверить пользовательский интерфейс на наличие багов в различных браузерах от IE7 и старше.
Версту инспектировать не нужно. Рекомендации по улучшению юзабилити приветствуются, но не обязательно.
Будут вопросы - пишите в заявке.
P.S. Даже если исполнитель выбран все равно можете оставлять заявки. Не исключаю несколько исполнителей.
P.P.S. Опытные тестеры могут предлагать свои цены.
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