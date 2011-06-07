Безопасность joomla + virtuemart

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Закрыт2 заявки184 просмотра

Есть сервер, на котором расположены магазины на joomla (virtuemart).

Сайтов много.

В последнее время участились случаи взлома. Взламывают магазины и удаляют шаблон, оставляя сообщение о взломе той или иной хакерской группой, или ссылок напихают.

Нужен человек, которых хорошо разбирается в безопасности joomla.

Скорее всего ломают через какой-то компонент.

Joomla
14 лет назад
takoe
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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