Нужно выполнить следующие действия: 1. Установить приложение на Андроид устройство (телефон / планшет). 2. Зарегистрироваться и пройти авторизацию 3. Добавить тестового пользователя в список друзей 5. Сделать видео звонок тестовому пользователю ...
Безопасность joomla + virtuemart
Есть сервер, на котором расположены магазины на joomla (virtuemart).
Сайтов много.
В последнее время участились случаи взлома. Взламывают магазины и удаляют шаблон, оставляя сообщение о взломе той или иной хакерской группой, или ссылок напихают.
Нужен человек, которых хорошо разбирается в безопасности joomla.
Скорее всего ломают через какой-то компонент.
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