Безопасность joomla + virtuemart

Есть сервер, на котором расположены магазины на joomla (virtuemart).

Сайтов много.

В последнее время участились случаи взлома. Взламывают магазины и удаляют шаблон, оставляя сообщение о взломе той или иной хакерской группой, или ссылок напихают.

Нужен человек, которых хорошо разбирается в безопасности joomla.

Скорее всего ломают через какой-то компонент.