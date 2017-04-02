Провести тестирование алгоритмов поиска

Тестирование ПОЗакрыт1 заявка174 просмотра
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Провести тестирование векторизованных алгоритмов поиска с использованием компиляторов gcc, icc и clang. Проверить скорость их работы без векторизации и с автовекторизацией. Составить отчеты о выполненной работе.

6 лет назад
zondbeer
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
user1010110101
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$45
1 день
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