Провести тестирование алгоритмов поиска

Требуется провести экспресс-тестирование простого редактора фотографий по заданному плану и снять процесс тестирования видео. Тестирование занимает примерно 10 минут, опыт не нужен. Мы проводим конфигурационное тестирование, поэтому требуется много исполнителей. Тестирование нужно проводить без использования виртуальных ...
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Провести тестирование векторизованных алгоритмов поиска с использованием компиляторов gcc, icc и clang. Проверить скорость их работы без векторизации и с автовекторизацией. Составить отчеты о выполненной работе.
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