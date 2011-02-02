Текущее тестирование сайтов

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Завершен13 заявок352 просмотра

Есть несколько достаточно сложных сайтов над которыми мы работаем.

По каждому из сайтов есть описание критичных функций которые должны всегда работать. Т.е. зайти сюда, кликнуть сюда. ввести это, должно получится то-то и то-то...

Нужен человек, который бы мог раз в день по этим описаниям "прокликивать" сайт в разных браузерах. Если вдруг что-то не работает или не так отображается, зарепортить баг.

Предполагается, что на это надо тратить не больше 1 часа в день. Если по проектам ничего в этот день не делалось, то тестить ничего не надо.

Необходимость в тестировании у нас есть постоянно, так что хочется найти человека кто мог бы это делать на протяжении 2-3 месяцев минимум.

Способ оплаты - как договоримся.

14 лет назад
acobby
Андрей 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранные исполнители

aurara
Лена 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$36
1 день
Все было сделано как договаривались. Сайт просмотнрен внимательно, все баги внесены в багтрэкер. Рекомендую.
Отличный заказчик, работали продолжительное время.
Ordinec
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$40
2 дня

Заявки фрилансеров

aurara
Лена 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
Ordinec
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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