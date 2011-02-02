Нужно разработать биллинг на joomla без использования Vierturmart,так что-бы был подробный код в котором я поменяю только логин и пароль.
Текущее тестирование сайтов
Есть несколько достаточно сложных сайтов над которыми мы работаем.
По каждому из сайтов есть описание критичных функций которые должны всегда работать. Т.е. зайти сюда, кликнуть сюда. ввести это, должно получится то-то и то-то...
Нужен человек, который бы мог раз в день по этим описаниям "прокликивать" сайт в разных браузерах. Если вдруг что-то не работает или не так отображается, зарепортить баг.
Предполагается, что на это надо тратить не больше 1 часа в день. Если по проектам ничего в этот день не делалось, то тестить ничего не надо.
Необходимость в тестировании у нас есть постоянно, так что хочется найти человека кто мог бы это делать на протяжении 2-3 месяцев минимум.
Способ оплаты - как договоримся.
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