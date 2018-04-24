Тестер ПО

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Закрыт2 заявки249 просмотров

Плачу 500 руб за тест программы а если вы найдете в ней баги или ошибки даю 1000 сразу

7 лет назад
guest_15332865701629
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв(-1)

Выбранный исполнитель

EduardGushchin
Эдуард 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$8
1 день
Скинул установочник OfflineExplorerPortable с вшитыми троянами. На мое недоумение ответил, что кодер накосячил. Из американской конторы metaproducts, ага.

Заявки фрилансеров

EduardGushchin
Эдуард 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад

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