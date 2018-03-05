Тестирование

Тестирование ПОЗакрыт3 заявки199 просмотров
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Необходимо выполнить небольшое задание по тестированию. 

Язык выполнения. Python + Selenium WebDriver

Срок выполнения 24 часа от начала работы.

Подробности задания в личку. 

6 лет назад
MartSer
Сергей 
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Yaniil
Нина 
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 лет назад
$10
1 день
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