Тестирование графической программы

Нужно исправить в одной версии win mini баг, а именно не могу запустить USB порты? почему то отключены. WXP75MBEng.rar Качать здесь http://uploadbox.com/files/Y1WYKBduBm или http://www.anyfiles.net/download/31c060766340/WXP75MBEng.rar.html Еще, если не выйдет исправить, то в этой версии MicroXP-v0.8.iso http://depositfiles.com/ru/files/6057428 Отключить установку всех дров, сделать так ...