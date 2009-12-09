Тестирование графической программы

$20
Тестирование ПОЗавершен11 заявок265 просмотров
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Требуются специалисты для тестирования небольшой графической программы с предоставлением подробного отчёта.

Требования к исполнителю:

1. Опыт работы с графическими редакторами.

2. Понимание основ обработки изображений.

3. Операционная система Windows - XP, Vista или Windows 7 на русском.

4. Опыт проведения тестирования ПО.

5. Наличие положительных отзывов.

Оплата по факту. План тестирования прилагаю.

Пожалуйста, указывайте в предложении вашу операционную систему.

14 лет назад
james303
Алексей 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
algu1984
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Быстрое и качественное тестирование полностью в соответствии с заданием. Отличная работа!
Отлично поработали, оплатил сразу, рекомендую!
faust1987
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$15
1 день
-Larks-
Леонид 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 отзывов(-2)
14 лет назад
$5
1 день
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