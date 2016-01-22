Тестирование сервиса moneyback (прикладное приложение для Windows)

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Необходимо тестирование проекта по партнерской программе различных интернет магазинов. На компьютер пользователя устанавливается прикладное

приложение, которое добавляет в ссылки на поддерживаемых интернет

магазинах собственные параметры, благодаря чему пользователь может

получать до 10% сумма заказа обратно

Обязательные требования:

-наличие ПК с RAM>8GB, сильный процессор, чтобы можно было одновременно запускать несколько виртуальных машин. При слабом ПК вы будете работать не эффективно. 

-опыт работы в ручном тестировании

-хорошее знание реестра

-хорошее знание линейки Windows (от XP SP3 до 10)

-понимание работы сервисов, уменее запускать, останавливать

-опыт работы с баг трекерами (мантис, редмайн)

-ответственность и исполнительность

-желательно проживание в г. Минске, чтобы можно было лично обсудить детали

9 лет назад
nronko
37 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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