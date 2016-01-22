Нужны люди для тестирования приложений на Android. Все приложения находятся на Play Market. Подойдут все люди, у которых есть гаджеты на такой ОС. На тестирование одного приложения уходит около 2 часов, за ...
Тестирование сервиса moneyback (прикладное приложение для Windows)
Необходимо тестирование проекта по партнерской программе различных интернет магазинов. На компьютер пользователя устанавливается прикладное
приложение, которое добавляет в ссылки на поддерживаемых интернет
магазинах собственные параметры, благодаря чему пользователь может
получать до 10% сумма заказа обратно
Обязательные требования:
-наличие ПК с RAM>8GB, сильный процессор, чтобы можно было одновременно запускать несколько виртуальных машин. При слабом ПК вы будете работать не эффективно.
-опыт работы в ручном тестировании
-хорошее знание реестра
-хорошее знание линейки Windows (от XP SP3 до 10)
-понимание работы сервисов, уменее запускать, останавливать
-опыт работы с баг трекерами (мантис, редмайн)
-ответственность и исполнительность
-желательно проживание в г. Минске, чтобы можно было лично обсудить детали
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