Убрать вирусы на joomla. 2 сайта.

$40
Тестирование сайтовЗакрыт5 заявок186 просмотров
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1 сайт. Главная страница - чистая при загрузки через браузер. В яндексе проиндексирован. Title "Hacked By AHG Crew [Albanian Hackers Group]".Система на месте, бд - вроде тоже.

2 сайт. Постоянно цепляет вирусы. Вытираем вручную, через несколько дней новые. Где-то замаскирован установщик.

Оба сайта на одном хостинге

Joomla
13 лет назад
Anak0nda
Татьяна 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад