Юзабилити анализ сайта

Имеется коммерческий сайт, уже более 4 месяцев раскручивается по СЕО. Результаты весьма неплохие, в особенности в Гугле. Однако конверсия почти нулевая. Звонков от клиентов почти нет. Проблема явно не в ценах, так как они ниже ...