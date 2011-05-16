Юзабилити анализ сайта

Тестирование сайтовЗакрыт6 заявок168 просмотров
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Требуется комплексный анализ юзабилити сайта orangetravel.com.ua

Интересует как создание разового отчета с рекомендациями по улучшению юзабилити так и проведение регулярных исследований эффективности внесенных изменений с формированием отчетов.

13 лет назад
Jtr
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад