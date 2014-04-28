Юзабилити сайта

Тестирование сайтовЗавершен3 заявки171 просмотр
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Нужно сделать подробный письменный анализ сайта (юзабилити) almaty.onclinic.kz

По расположению элементов, что нужно изменить, что убрать, что добавить. По размеру кнопок и дизайну.

Наша цель - максимально повысить юзабилити сайта, сделать удобный сайт для посетителей. Чтобы повысить количество обращений в клинику (онлайн на сайте или по телефону).

Дедлайн - 4 мая до 14:00 МСК

Оплата wmz ($) + от меня отзыв

10 лет назад
prseo
Адиль 
37 летКазахстан
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Ezon
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
14 часов назад
10 лет назад
$10
1 день
Спасибо за работу. Быстро, качественно и все по делу. Рекомендую +++
Рекомендую сотрудничать +++
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