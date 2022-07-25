Расшифровка того, что говорит человек на видео без звука.

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  2. Транскрибация
Закрыт37 заявок1348 просмотров

Здравствуйте. Надо расшифровать то, что говорит человек на видеозаписи с камеры домофона, запись продолжительностью полторы минуты, лицо видно хорошо, говорит по-русски.

3 года назад
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