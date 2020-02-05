Сделать таблицы Эксель из фото и pdf

Добрый день

Нужно руками или как то с прогами напечатать времена намаза в таблицу эксель.

Таблицы должны быть в таком виде, как этот пример https://yadi.sk/d/MWpB0pLcazbdnA

Где:

1. Первый столбец дата. Идет сначала до 31 декабря, а потом месяц Рамазан еще дублируется. Для всех городов просто еще раз скопировать с 24 апреля по 23 мая

2. Второй столбец. Время начала утренней молитвы

3. Третьи столбец. Восход солнца или конец времени утренней молитвы

4. Обеденный намаз (Хухр)

5. Послеобеденная молитва (Аср)

6. Вечерняя молитва (Ахшам)

7. Ночная молитва (Иша)

Названия немного могут отличаться, но у всех будут такие 6 времен

Просто делайте копию файла и вбивайте времена. Файл должен получиться таким же по форматированию.

Вот для этих городов нужно сделать:

1. Екатернбург 2 месяца https://yadi.sk/d/KPuMffSyLznGng

2. Пермь 2 месяца https://yadi.sk/d/COJL7RigN6LUrg

3. Чечня год фото https://yadi.sk/d/dEEqmVyI7cr0vQ

4. Нальчик PDF https://yadi.sk/i/hR3zf5zj0ULqJg

5. Нижний Новгорд pdf https://yadi.sk/i/Fx-XUpjX11vM2g

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