Транскрибация аудио в текст

Имеется два интервью для транскрибации на русском языке. Опыт не требуется, нужно только приличные знания русского языка. От исполнителя требуется: 1. Разбить речь на абзацы в соответствии с репликами; 2. Убрать слова паразиты; 3. Провести фактчекинг географических названий и фамилий ...