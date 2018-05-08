Транскрибация видео срочно

Требуется расшифровать более десятка записей бесед 1-на-1. Тематика одна и та же, никаких специальных познаний не требуется для понимания беседы. Средняя длительность каждой записи - 1 час. Большой срочности нет. Первоначально хотелось бы попробовать с ...
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