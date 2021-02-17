Трансскрибацию речи 1 ч 13 мин в текстовый формат

Необходимо выполнить транскрибацию этого вебинара в литературный текст (который может использоваться для статьи или обучающего руководства, например). Удалить просторечивые и сорные слова, лишние вводные слова, перестроить предложения в "правильный" порядок слов, не искажая смысл. Длительность: 1 ...