Обзвон по базе

Здравствуйте!

Нужно обзвонить 2000 номеров.

Продавать ничего не нужно. Пообщаться с клиентом, задать нужные вопросы, рассказать о предложении, если заинтересуется - передать его мне.

Сделать все нужно за неделю. По 200 номеров в день вполне реально.

Бюджет может быть увеличен до 10 тыс рублей.

Пожалуйста, указывайте в заявках свои телеграмы/вотсапы.

И скажите, сколько у вас свободного времени. Сможете потратить на это неделю?