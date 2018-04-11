Прозвон готовой базы

Требуется собрать перечень производителей [u]светодиодов[/u] с излучением в[u] UVC[/u]-спектре (желательная длина волны [u]253,7 nm[/u]). Данные светодиоды используются [u]для стерилизации воды и воздуха[/u]. Предположительно производители находятся в Китае и США. В результате должно быть предоставлено: 1. Адрес, телефон, сайт производителя. 2. Письмо от производителя с указанием ...
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Прозвонить 1000 человек по готовой базе.
Цель – продажа курсов по изучению английского языка.
Оплата составит 25 000 рублей.
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