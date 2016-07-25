Человек с широким кругозором, который следит за тенденциями развития соц.сетей, генератор идей. Есть новый сайт, который был недавно создан, требуется посмотреть юзабилити, контент, дизайн, предложить варианты улучшения.
Администратор сайта/контент-менеджер для настройки и наполнения И-М
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Описание проекта: Требуется настройка и размещение контента интернет-магазина на Opencart 2.0.
Составить ТЗ для копирайтера, контент-менеджера и программиста.
Создать странички в соцсетях.
Непосредственная работа с движком - настройка фильтров, блоков, тестирование сайта,
выявление багов и написание ТЗ для программиста, дизайнера
Обязательные требования:
Безукоризненное знание русского языка
Знание и понимание основ SEO и юзабилити
Знание html разметки
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