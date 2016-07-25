Администратор сайта/контент-менеджер для настройки и наполнения И-М

$150
Управление проектамиЗакрыт4 заявки307 просмотров
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Описание проекта: Требуется настройка и размещение контента интернет-магазина на Opencart 2.0.

Составить ТЗ для копирайтера, контент-менеджера и программиста.

Создать странички в соцсетях.

Непосредственная работа с движком - настройка фильтров, блоков, тестирование сайта,

выявление багов и написание ТЗ для программиста, дизайнера

Обязательные требования:

Безукоризненное знание русского языка

Знание и понимание основ SEO и юзабилити

Знание html разметки

7 лет назад
sfs77
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад