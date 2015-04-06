Для удаленного проекта требуются операторы (несколько человек – мужчины и девушки). Оплата 5000 руб Вам предстоит поверить качество работы менеджеров по продажам под видом обычного покупателя. В день ...
Администрирование группы в Вконтакте и Facebook
Требуется разово администратор группы в Вконтакте и Facebook.
Группы до 2000 человек.
Нужно разместить посты, модерировать комментарии, поддерживать активность (проводить опросы и конкурсы), пригласить в группу целевую аудиторию.
Рассмотрим ваши предложения.
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