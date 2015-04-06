Администрирование группы в Вконтакте и Facebook

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт10 заявок289 просмотров

Требуется разово администратор группы в Вконтакте и Facebook.

Группы до 2000 человек.

Нужно разместить посты, модерировать комментарии, поддерживать активность (проводить опросы и конкурсы), пригласить в группу целевую аудиторию.

Рассмотрим ваши предложения.

10 лет назад
evgenijkirbaba
Евгений 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров