Бизнес план

Нужно сделать рассылку по базе компаний, которые занимаются ремонтом и отделкой квартир и домов. Интересуют только города милионники. По предварительной оценке это около 3000 майлов. Гарантия открываемости писем должна быть не ниже 15%. Оплата 1,5 ...