Бизнес план ТЭО для разработки сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Завершен2 заявки246 просмотров

Требуется опытный специалист-аналитик для разработки и написания краткого ТЭО под разработку интернет портала. Важен успешный опыт разработки и создания аналогичных документов.

Нужен краткий начальный документ, для начала переговоров, в дальнейшей когда возникнет необходимость создать подробный бизнес план, данный исполнитель его продолжит.

Все подробности лично!

Требования:

Необходимо доработать финансовые расчеты, в частности:

Плановый баланс;

План движения денежных средств;

План прибылей и убытков;

Стоимость и срок исполнения

13 лет назад
CubeMedia
Руслан 
44 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

911bplan
54 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$2000
25 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Договорные отношения соблюдены. Оплата поступила. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

911bplan
54 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
13 лет назад

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