Бизнес план ТЭО для разработки сайта

Мы участвуем примерно в 10-20 тендерах в месяц, тема: интернет-проекты. Принцип работы: 1. Мы даем ссылку на тендер, мы бегло просматриваем условия, чтобы быть готовыми их выполнить 2. Вы проверяете детально на ...