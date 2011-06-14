Доработать оформление меню группы ВКонтакте

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрытнет заявок169 просмотров

Несколько не рабочих моментов. Дизайн есть, картинки все на месте, но необходимо настроить работоспособность по ссылкам.

Подробности - при личном общении.

Рассматриваю ТОЛЬКО людей с наличием положительных отзывов, наличием соответствующего опыта.

Бюджет: 150р. + отзыв (при желании).

13 лет назад
Kologrey
Денис 
43 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
37 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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