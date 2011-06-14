Необходимо привлечь в группу в контакте 1500 - 2000 человек. или постоянная рассылка спама. группа сауна - ресторан. Срок исполнения 4 дня
Доработать оформление меню группы ВКонтакте
Несколько не рабочих моментов. Дизайн есть, картинки все на месте, но необходимо настроить работоспособность по ссылкам.
Подробности - при личном общении.
Рассматриваю ТОЛЬКО людей с наличием положительных отзывов, наличием соответствующего опыта.
Бюджет: 150р. + отзыв (при желании).
Заявки фрилансеров
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