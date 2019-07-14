Настроить процессы и интеграции retail-crm

Нужен специалист для внедрения с 0 - RetailCrm

Тот кто может вести клиент, помогать настраивать все записи, поможет обьяснить как работают внутренние процессы в данном софте.

Интегрирует и внедрит все что нам будет необходимо.

Я с данной срм не сталкивался, поэтому на начальном пути, нужен человек который поможет настроить все процессы внутри и отладить их.

У меня ограниченный бюджет и много платить я не смогу за внедрение и настройки, но деньги есть и я готов инвестировать в срм определенную сумму в месяц.

Соответсвенно если мы будем сотрудничать, то наше сотрудничество будет явно на долго и я смогу стать постоянно платящим вам клиентом.

Вобщем в отклике пишите:

- стоимость вашего часа, проекта или услуг.

- Опыт работы с ретеил-срм