Нужна помощь действующему менеджеру проектов (веб)

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт33 заявки933 просмотра

Накопилось много задач. Нужна помощница, готовая обучаться.

Что нужно будет делать:

-участвовать в создании наших проектов от идеи до выпуска;

-составлять и поддерживать соответствующую документацию;

-осуществлять организацию связей с заказчиками и партнерами;

-вести деловую переписку с заказчиками;

-взаимодействовать с разработчиками (составление ТЗ);

-тестировать наш продукт.

Требование: Для жителей других стран ( кроме России)-обязательно идеальное знание английского языка

9 лет назад
Smyt_Ahdrey
Григорьев 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров