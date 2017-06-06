Определение технических возможностей создания базы юр. лиц

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Здравствуйте!

Есть сайт rusprofile.ru (только, как пример) с данными:

10.000.000 юридических лиц и 12.000.000 индивидуальных предпринимателей: реквизиты (ОГРН, ИНН, КПП, ОКПО и другие), контактные данные, виды деятельности, филиалы и представительства, лицензии, учредители, а также данные Росстата и сведения об участии в государственных закупках.

У себя на сайте они пишут, что среди их источников:

    Федеральная Налоговая Служба

    Росстат

    Портал государственных закупок

    Федеральная Служба Судебных Приставов

    Сервис Государственной системы межведомственного электронного взаимодействия

    Центр раскрытия корпоративной информации

Надо найти все источники вплоть до страниц с данными по каждой фирме (созданным давно и только открывшимся) на сайтах госслужб, чтобы создать подобный портал.

Если они отдают API - через апи, если нет найти страницы для парсинга и определить условия (max кол-во подключений в сутки), для определения времени создания базы.

В итоге нужен алгоритм действий.

Если делаете заявку пишите сразу, пожалуйста, есть ли опыт создания чего-то подобного.

7 лет назад
mchuk
48 летГрузия
16 лет в сервисе
Был
год назад
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