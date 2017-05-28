Проверить работу курьерской службы

Необходим удаленный помощник (виртуальный ассистент) с отличным знанием английского языка.Сфера деятельности - электронная коммерция.Непосредственный руководитель говорит на русском языке. [list][*]График работы гибкий (не менее 9 часов в день с понедельника по пятницу).[*]Возможность работать в выходные дни ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть на проверку две географии
Италия
Испания
Необходимо заказать товар на сайте
Подтвердить покупку (записать разговор с оператором на языке заказа)
Выкупить товар
Все затраты оплачиваются.
На выходе:
Запись всех диалогов в аудио формате.
Запись всех действий по дням.
Только для жителей данных стран
Указывайте цену
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