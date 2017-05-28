Отчеты в MS Project. Под проект.

Есть на проверку две географии Италия Испания Необходимо заказать товар на сайте Подтвердить покупку (записать разговор с оператором на языке заказа) Выкупить товар Все затраты оплачиваются. На выходе: Запись всех диалогов в аудио формате. Запись всех действий по дням. Только для жителей данных стран Указывайте цену