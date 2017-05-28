Отчеты в MS Project. Под проект.

Управление проектамиЗакрыт3 заявки182 просмотра
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Нужен специалист, который сделает отчеты в MS Project для заказчика по данным, которые предоставит начальник участка и подрядчики под проект.

7 лет назад
Pcho1
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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