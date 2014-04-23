Поиск тендеров/аукционов на сайтах госзакупок

Управление проектамиЗакрыт4 заявки212 просмотров
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Добрый день!

Необходимо найти на сайтах тендеров и госзакупок действующие тендеры и аукционы на оборудование, представляемое нашей компанией (сложное техническое, сфера ЖКХ, промышленность, строительство, энергетика).

По оплате готова договариваться: либо это будет небольшая плата за найденный тендер/аукцион (сразу после нахождения), либо это процент от заключенной сделки (после оплаты заказчиком счета).

Просьба откликаться только тех, кто действительно разбирается в теме, знает, как отслеживать и находить нужные тендеры.

Технология работы:

• мы предоставляем вам информацию о нашей продукции

• вы предоставляете базу всех площадок

• мы согласуем эту базу

• вы приступаете к поиску

• находите тендер - мы вам его оплачиваем

9 лет назад
olga721
Ольга 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
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