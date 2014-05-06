Project Manager

Требуется удаленно на постоянное сотрудничество менеджер для полного ведения интернет проэкта. Поддержка и продвижение сайта, администрирование, контекстная реклама, планирование рекламы. работа с соцсетями по созданию групп. Требования: необходимо каждый вечер связываться, уточнять, какие задачи выполнены, ...
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1) Опыт программирования и разработки веб и/или мобильных приложений
2) Опыт руководства проектами
3) английский на уровне чтения докментации, чем выше тем лучше
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