Ведение аккаунта на "Ярмарке мастеров"

Требуется удаленно на постоянное сотрудничество менеджер для полного ведения интернет проэкта. Поддержка и продвижение сайта, администрирование, контекстная реклама, планирование рекламы. работа с соцсетями по созданию групп. Требования: необходимо каждый вечер связываться, уточнять, какие задачи выполнены, ...
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Для увеличения трафика клиентов в интернет магазин товаров для творчества "С нежностью" s-nezhnostyu.ru (флористика и скрапбукинг) нужен специалист для ведения аккаунта на "Ярмарке мастеров" livemaster.ru:
- проработка оформления аккаунта (стиль, баннеры, описания, настройки)
- наполнение аккаунта товарами с подробным описанием, фотографиями (требуется их обработка)
- ведение новостного блога (1-2 раза в неделю)
- доброжелательная переписка с участниками
- отслеживание и поддержание актуальности товарных предложений
- отслеживание и применение новых технических возможностей ресурса "ЯМ"
- поддержание единого стиля с сайтом интернет-магазина s-nezhnostyu.ru и группой Вконтакте vk.com/snezhnostyu
Бюджет:
1000 руб. - оформление аккаунта,
100 руб. - добавление каждой товарной позиции в соответствии с требованиями,
200-300 руб в неделю - за ведение блога, переписку и поддержания активности аккаунта
(около 3000 руб в месяц)
Своевременную оплату гарантирую.
Требования к специалисту:
- активный интерес к теме рукоделия
- умение обрабатывать фотографии (улучшение цветопередачи, коллажи, поддержание единого стиля)
- желателен опыт ведения аккаунта на "ЯМ"
- инициативность, пунктуальность, творческий подход
- долговременный настрой на сотрудничество (и возможность)
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