Ведение аккаунта на "Ярмарке мастеров"

$250
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Для увеличения трафика клиентов в интернет магазин товаров для творчества "С нежностью" s-nezhnostyu.ru (флористика и скрапбукинг) нужен специалист для ведения аккаунта на "Ярмарке мастеров" livemaster.ru:

- проработка оформления аккаунта (стиль, баннеры, описания, настройки)

- наполнение аккаунта товарами с подробным описанием, фотографиями (требуется их обработка)

- ведение новостного блога (1-2 раза в неделю)

- доброжелательная переписка с участниками

- отслеживание и поддержание актуальности товарных предложений

- отслеживание и применение новых технических возможностей ресурса "ЯМ"

- поддержание единого стиля с сайтом интернет-магазина s-nezhnostyu.ru и группой Вконтакте vk.com/snezhnostyu

Бюджет:

1000 руб. - оформление аккаунта,

100 руб. - добавление каждой товарной позиции в соответствии с требованиями,

200-300 руб в неделю - за ведение блога, переписку и поддержания активности аккаунта

(около 3000 руб в месяц)

Своевременную оплату гарантирую.

Требования к специалисту:

- активный интерес к теме рукоделия

- умение обрабатывать фотографии (улучшение цветопередачи, коллажи, поддержание единого стиля)

- желателен опыт ведения аккаунта на "ЯМ"

- инициативность, пунктуальность, творческий подход

- долговременный настрой на сотрудничество (и возможность)

10 лет назад
amysterym
Аделя 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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