IT менеджер (WEB) требуется удаленно

Требуется IT менеджер удаленно, по 3 часа/раб. день для ведения веб-проектов. Обязанности: удаленная координация веб-программистов, дизайнеров, копирайтеров, верстальщиков и т.д.. Постановка задач удаленным работникам и контроль качества, поиск новых удаленных работников. Самостоятельность, решение не стандартных задач, планирование задач. Вся работа координируется ежедневно через постановщик задач planfix.ru и через скайп.

Наши условия для выбора менеджера и начало работы: Рассматриваем менеджеров с опытом аналогичной работы от 2 лет, обязательно с рекомендациями.

1)Стажировка 1 неделя (выполнение нескольких тестовых задач). 2)Испытательный срок 1 месяц с момента прохождения стажировки - оклад 10000 руб/мес. После испытательного срока - 20000 руб/мес. Бюджет на IT менеджера у нас предусмотрен 40000 руб/мес (до 4-х час/раб. день), он возможен при безукоризненном выполнении всех задач + реальное увеличение наших интернет-продаж от 25%.

Форма оплаты - на карточку.

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