Создание структуры склада и производства в Odoo

Небольшому производству (шторы для беседок) необходимо создать структуру в системе Odoo. Нужен разбирающийся человек, который смог бы вникнуть в суть процессов и накидать структуру. Готов по скайпу рассказать что к чему.

На производстве работает 2 человека, это маленькая "домашняя" компания. Хочу попытаться автоматизировать и систематизировать процессы. Больших денег предложить не могу.