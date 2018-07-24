Создание структуры склада и производства в Odoo

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Закрыт2 заявки133 просмотра

Небольшому производству (шторы для беседок) необходимо создать структуру в системе Odoo. Нужен разбирающийся человек, который смог бы вникнуть в суть процессов и накидать структуру. Готов по скайпу рассказать что к чему. 

На производстве работает 2 человека, это маленькая "домашняя" компания. Хочу попытаться автоматизировать и систематизировать процессы.  Больших денег предложить не могу. 

  

7 лет назад
Sokoloffcheg
44 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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