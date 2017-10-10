Срочно! Нужно доработать движок доски объявлений

Здравствуйте

Нужно доработать сайт http://youla.biz/ до такого уровня http://boplus.ru/

1. Должно генерироваться титлы, описание и ключевики для рубрик и подрубрик определенного города.

Например для Москва - Недвижимость.

Недвижимость (Москва), 1280 объявлений

Примерно так должно генерироваться для разных рубрик-подрубрик определённого города.

2. VIP функции для объявлений как на странице под объявлением http://boplus.ru/nedvizhimost/doma--kottedzhi--zemelnye-uchastki/prodazha-domov--kottedzhey--zemelnyh-uchastkov/182239.html только не нужно столько платёжек как у них

3. Тэги как на странице http://boplus.ru/nedvizhimost/doma--kottedzhi--zemelnye-uchastki/prodazha-domov--kottedzhey--zemelnyh-uchastkov/182239.html

4. Адаптивный дизайн под любые устройства

5. Вывод общего кол-ва объявлений, так же подсчет объявлений в рубриках и подрубриках, вывод кол-ва объявлений на странице городов http://boplus.ru/city.php + сколько было добавлено сегодня, на главной тоже самое для рубрик, также и для подрубрик как на странице http://moskva.boplus.ru/nedvizhimost/

Могу оплачивать поэтапно.

например: сделали 1 этап - оплатил - делаем 2,3 и т.д

Если хорошо пойдет, добавлю еще несколько пунктов.