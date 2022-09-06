Управління інноваційними проєктами в ресторанному господарстві

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Закрытнет заявок268 просмотров

Виконання завдань на платформі з предмету Управління інноваційними проєктами в ресторанному господарстві 8 практичних, 2 модульні роботи

3 года назад
guest_16631386040756
3 года в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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