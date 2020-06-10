Разработать образовательный курс по Excel

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Закрыт7 заявок643 просмотра

Необходимо разработать образовательный курс по Excel на основе технического задания.

Основные требования указаны в ТЗ. Приветствуется инициатива в изменении тематики модулей, чтобы курс стал интереснее.

Оформление курса в том или ином формате будем обсуждать с исполнителем.

Ссылка на ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1UE54TNbUlXi6TcUTSP-yqDnLkNU35_BM1NBnXWmNVDw/edit?usp=sharing

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