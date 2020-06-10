Разработать образовательный курс по Excel

Требуется составить 15 уроков для начинающих с нуля. Материал должен быть понятным для самостоятельного изучения языка. Каждый урок должен содержать:1. Новые слова2. Небольшое грамматическое пояснение 2. Если есть какая-нибудь грамматическая тема, то я ее объяснить на ...