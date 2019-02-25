Репетитор по R и машинному обучению

Уроки и РепетиторствоЗакрытнет заявок182 просмотра
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Максимально срочно нужно найти человека, программирующего на R. Помочь c решениями университетских задач. Обучение по Skype.

5 лет назад
guest_15533738937776
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад