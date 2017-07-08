Адаптировать веб-сайт

Нужен код что бы выводить залипающий внизу экрана блок с возможностью закрыть чтобы втыкать в него код РСЯ. пример на мобильном: [url=http://puziko.online/beremennost/info/poterya-vesa.html]http://puziko.online/beremennost/info/poterya-vesa.html[/url] код буду выводить для мобильников по средствам WP плагина. только для вертикальных мобильных куки добавить, чтоб ...