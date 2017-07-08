Создать форму отправки сообщений с сайта на email, аналогично форме JivoSite, но в упрощенном варианте. Админка не требуется.

Техническое задание

(Смотрите прикрепленные изображения!)

Изначально форма отображается в свернутом состоянии, в нижней части веб-страницы.

Через указанное в настройках количество секунд (10 сек.) форма раскрывается и предлагает посетителю отправить свое сообщение.

Если пользователь закрыл окно, нажав на крестик, то повторное раскрытие формы производить через 300 сек.

При раскрытии формы происходит короткий звуковой сигнал (динь).

Если нажать на закрывающий крестик, то форма сворачивается в полоску, в нижней части экрана.

Форма должна иметь возможность перемещаться по горизонтали (влево-вправо).

В форме должно быть 3 поля: Сообщение, Имя, e-mail.

Перед отправкой сообщения нужно проверять чтобы все поля были заполнены!

В заголовке отсылаемого письма должна быть информация о том, что сообщение отправлено с сайта "имя сайта".

Форма должна иметь внешнюю тень, аналогично изображению.

Размер текста и шрифты должны быть аналогичными изображению.

В правом верхнем углу светлый полукруг не требуется.

Цвет шапки и кнопки должен настраиваться/изменяться, при необходимости.

При нажатии на ссылку "Пользовательское соглашение" должна появляться всплывающая форма с текстом этого соглашения.

Форма должна быть кроссбраузерная. Должны поддерживаться основные браузеры: Chrome, IE, FF, Opera.

Срок: 3 дня.

Стоимость: 1000 рублей.