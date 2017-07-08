Парсер коэффициентов букмекерских контор

Проект на .NET +Angular JS. Необходимо после оплаты - чтобы в аналитике были видны данные о транзакции, сумме и еще 2 условия (код могу предоставить). Но необходимо, чтобы этого кода не было, когда человек обновляет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Общая картина: есть много бк, соответственно там куча матчей. Нужна информация о каждой ставке на каждый матч
Ддя примера возьмем марафон и фонбет
Заходим в раздел лайв и извлекаем полный список матчей со ссылками на матчи, разделенный по спорту. Это будет выглядить так:
Марафон(букмекер):
Спорт- футбол
Матч1:
-команда1
-команда2
-время начала
-ссылка (если возможна. Не у всех букмекеров есть. На марафоне и фоне есть)
Матч2
...
...
Далее в каждом матче надо получить все коэфы
Это должно работать очень быстро и через запросы. Нужно ежесекундно будет обновлять информацию по десятку букмекеров или смотреть, какая информация на странице изменилась и собирать её.
В итоге хочется услышать цены на парсинг, например 4-х контор. Или цену на создание ядра и добавление к нему новых БК.
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