Парсер коэффициентов букмекерских контор

Общая картина: есть много бк, соответственно там куча матчей. Нужна информация о каждой ставке на каждый матч

Ддя примера возьмем марафон и фонбет

Заходим в раздел лайв и извлекаем полный список матчей со ссылками на матчи, разделенный по спорту. Это будет выглядить так:

Марафон(букмекер):

Спорт- футбол

Матч1:

-команда1

-команда2

-время начала

-ссылка (если возможна. Не у всех букмекеров есть. На марафоне и фоне есть)

Матч2

...

...

Далее в каждом матче надо получить все коэфы

Это должно работать очень быстро и через запросы. Нужно ежесекундно будет обновлять информацию по десятку букмекеров или смотреть, какая информация на странице изменилась и собирать её.

В итоге хочется услышать цены на парсинг, например 4-х контор. Или цену на создание ядра и добавление к нему новых БК.