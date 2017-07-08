Haписaть чaт бoта для pасcылки coобщeний чеpeз аккaунты вк

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка135 просмотров
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Haписaть чaт бoта для pасcылки coобщeний чеpeз аккaунты вк

Можете посмотреть видео это, тут понятно что должен делать софт:

https://www.youtube.com/watch?v=ULzTiKZkhHY

6 лет назад
KoronaKG
Алина 
30 летКиргизия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
41 отзыв