Внести ТЗ по поисковой оптимизации в сайт на HostCMS

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Оглавление ТЗ (полный текст вышлю лично исполнителю: 

1.заменить файл robots.txt 

2.Добавить блок «С этим покупают» в карточки товара 

3.Указание валюты в коде «р.» в карточках товаров 

4.Скрытый текст с ценой в "категориях" удалить 

5.Функционал "рейтинг" у каждого товара добавить 

6.Верстка таблицы с товаром: 

изменить верстку блока цены и комплектации с DIV на табличный вариант 

7.Верстка страниц HTML 5 и CSS37 

Добавить микроразметку 

  

  

8.Перелинковка страниц по ТЗ ("смотрите также" – категории) 

9.Скроллинг закрепляем «меню» 

10.Форма обратной связи убираем капчу делаем защиту от спама иначе 

11.Добавление сайта в Яндекс Market – формируем самообновляемый YML файл

6 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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