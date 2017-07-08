1. Привести верстку [url=http://bitrix.autobee.ru/air-conditioning/]http://bitrix.autobee.ru/air-conditioning/[/url] данной страницы в соответсвии с макетами, у каждой страницы будут свои фильтры. куплен фильтр https://modstore.pro/packages/ecommerce/msearch2 2. [url=http://bitrix.autobee.ru/siding/vinyl-siding/#66-1646]http://bitrix.autobee.ru/siding/vinyl-siding/#66-1646[/url] нужно чтоб при переключении http://skrinshoter.ru/s/070717/5yLFxB9f?a менялось цена https://modstore.pro/packages/ecommerce/msoptionsprice2 3. добавить товар по XLS 4. Настроить перелинковку чтоб вела в нужные разделы напишу. 5. Ускорить до 90 ...
Внести ТЗ по поисковой оптимизации в сайт на HostCMS
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Просьба обозначить стоимость часа работ.
Оглавление ТЗ (полный текст вышлю лично исполнителю:
1.заменить файл robots.txt
2.Добавить блок «С этим покупают» в карточки товара
3.Указание валюты в коде «р.» в карточках товаров
4.Скрытый текст с ценой в "категориях" удалить
5.Функционал "рейтинг" у каждого товара добавить
6.Верстка таблицы с товаром:
изменить верстку блока цены и комплектации с DIV на табличный вариант
7.Верстка страниц HTML 5 и CSS37
Добавить микроразметку
8.Перелинковка страниц по ТЗ ("смотрите также" – категории)
9.Скроллинг закрепляем «меню»
10.Форма обратной связи убираем капчу делаем защиту от спама иначе
11.Добавление сайта в Яндекс Market – формируем самообновляемый YML файл
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